SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

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Ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası belli oldu.
OVP'nin tanıtımı için Beştepe'de düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin ayrıntılarını açıkladı.
Yılmaz, OVP'nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verileceğini açıkladı.
"TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFLENİYOR"
Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi.
"Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz şunları kaydetti:
"OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir."
"YAPISAL REFORMLARLA BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİRECEĞİZ"
Yılmaz, yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler beklediklerini, kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
"MB ARAÇ BAĞIMSIZLIĞIYLA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını kaydetti.
"BU YIL YÜZDE 4,4 BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"
Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'te yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.
"HER YIL 900 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"
Her yıl istihdamda 900 bin artış beklediklerini kaydeden Yılmaz, "İşsizlikte arzu ettiğimiz oranda gerileme olmuyor ama tek haneye iniyoruz." diye konuştu.
YAPISAL REFORMDA ÖNCELİKLİ 7 ALAN
Yılmaz, OVP'de yapısal reformlar için öncelikli 7 alan belirlendiğini belirterek bunları şöyle sıraladı: "Büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı."
OVP'DEKİ POLİTİKA VE ÖNLEMLER
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'de yer alan politika ve önlemler:
Enflasyon hedeflemesi uygulaması devam edecek.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.
Enflasyon dengelerini bozan tüketim artışları önlenecek.
Reel sektöre uygun maliyetli finansman imkanı sağlanacak.
Konut arzı hızla artırılarak dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.
Finansal kuruluşlara getirilen makro ihtiyati tedbirler sadeleştirilecek.
Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi artırılacak.
Kredi kartı kullanımı, tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
Kur korumalı mevduatın mevduatlar içindeki payı azaltılacak.
İŞTE EKONOMİDE 3 YILLIK HEDEFLER
OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:
BÜYÜME
2023: Yüzde 4,4
2024: Yüzde 4
2025: Yüzde 4,5
2026: Yüzde 5
İŞSİZLİK HEDEFİ
2023: Yüzde 10,1
2024: Yüzde 10,3
2025: Yüzde 9,9
2026: Yüzde 9,3
ENFLASYON TAHMİNİ
2023: Yüzde 65
2024: Yüzde 33
2025: Yüzde 15.2
2026: Yüzde 8.5
BÜTÇE AÇIĞI
2023: 1,6 trilyon lira
2024: 2,65 trilyon lira
2025: 1,82 trilyon lira
2026: 1,82 trilyon lira
BÜTÇE DENGESİ/GSYH
2023: Yüzde -6,4
2024: Yüzde -6,4
2025: Yüzde -3,4
2026: Yüzde -2,9
MİLLİ GELİR
2023: 1,06 trilyon dolar
2024: 1,1 trilyon dolar
2025: 1,2 trilyon dolar
2026: 1,3 trilyon dolar
KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ
2023: 12 bin 415 dolar
2024: 12 bin 875 dolar
2025: 13 bin 717 dolar
2026: 14 bin 855 dolar
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
2023: 42,5 milyar dolar
2024: 34,7 milyar dolar
2025: 31,7 milyar dolar
2026: 30 milyar dolar
CARİ DENGE/GSYH
2023: Yüzde -4
2024: Yüzde -3,1
2025: Yüzde -2,6
2026: Yüzde -2,3
DOLAR/TL TAHMİNİ (ORTALAMA)
2023: 23,9
2024: 36,8
2025: 43,9
2026: 47,8
İHRACAT
2023: 255 milyar dolar
2024: 267 milyar dolar
2025: 283,6 milyar dolar
2026: 302,2 milyar dolar
İTHALAT
2023: 367 milyar dolar
2024: 372,8 milyar dolar
2025: 388,9 milyar dolar
2026: 414 milyar dolar
TURİZM GELİRİ
2023: 55,6 milyar dolar
2024: 59,6 milyar dolar
2025: 64,7 milyar dolar
2026: 71,3 milyar dolar
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