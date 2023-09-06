SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

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Ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası belli oldu.



OVP'nin tanıtımı için Beştepe'de düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin ayrıntılarını açıkladı.

Yılmaz, OVP'nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verileceğini açıkladı.

"TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFLENİYOR"

Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi.

"Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir."

"YAPISAL REFORMLARLA BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Yılmaz, yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler beklediklerini, kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"MB ARAÇ BAĞIMSIZLIĞIYLA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

"BU YIL YÜZDE 4,4 BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'te yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.

"HER YIL 900 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Her yıl istihdamda 900 bin artış beklediklerini kaydeden Yılmaz, "İşsizlikte arzu ettiğimiz oranda gerileme olmuyor ama tek haneye iniyoruz." diye konuştu.

YAPISAL REFORMDA ÖNCELİKLİ 7 ALAN

Yılmaz, OVP'de yapısal reformlar için öncelikli 7 alan belirlendiğini belirterek bunları şöyle sıraladı: "Büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı."

OVP'DEKİ POLİTİKA VE ÖNLEMLER



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'de yer alan politika ve önlemler:



Enflasyon hedeflemesi uygulaması devam edecek.



Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.



Enflasyon dengelerini bozan tüketim artışları önlenecek.



Reel sektöre uygun maliyetli finansman imkanı sağlanacak.



Konut arzı hızla artırılarak dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.



Finansal kuruluşlara getirilen makro ihtiyati tedbirler sadeleştirilecek.



Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi artırılacak.



Kredi kartı kullanımı, tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek.



Kur korumalı mevduatın mevduatlar içindeki payı azaltılacak.