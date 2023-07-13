SON DAKİKA HABERİ: Çiğ süt tavsiye fiyatı belirlendi

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Ulusal Süt Konseyi, yeni çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı litre başına 11,50 lira olarak belirlendi.

Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 17 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

Karar öncesi çiğ süt tavsiye fiyatı 8,5 liraydı.

