SON DAKİKA HABERİ: SPK'nın yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi! Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı.

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?



1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.



İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.



Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

