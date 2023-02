Süt üreticilerinden fiyat tepkisi

Emirhan Ergen/NTV



Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatında güncelleme yapmadı. Tüketiciler durumdan memnun ancak üreticiler, artan maliyetler nedeniyle çiğ sütte

litre başına 8,50 liralık fiyatın revize edilmesini istiyor



Serbest piyasada çok farklı rakamlar olduğunu eblirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru şunları söyledi:

"Farklı fiyatların tek bir noktada buluşması küçük üreticilerin fiyatlardan yararlanabilmesi için tavsiye fiyatın revize edilmesi lazım. Açıklanan maliyet ne 9,69 kuruşluk maliyet. Çiğ süt üretenlerin ayakta kalabilmesi için yüzde 25 kar marjı koyunca oluşan fiyat 12 lira 10 kuruş olacaktır. 12 lira 10 kuruşluk fiyat açıklanırsa bütün piyasa rahatlamış olur."

"SÜT PRİMLERİ 1 LİRAYA ÇIKARILMALI"



Süt primlerine de değinen Doğru, "Süt üretiminin sürdürülebilmesi için bu 50 kuruş olan süt primleri 1 liraya çıkarılmalı." dedi.

"MALİYET NEDENİYLE ÜRETİCİLER İNEKLERİ KESİYOR"



Doğru, maliyetler nedeniyle çok sayıda üreticilerin ineklerini kestiğini de söyledi. Doğru şunları kaydetti: "Süt miktarı yükselince inek kesimleri yavaşladı. Et fiyatları yükselişe geçti. Bunun en bariz kanıtı budur. Et fıyatları baskı altındaydı. Şu anda et fiyatları yükselişe geçti."