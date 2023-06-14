Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 9,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, nisanda 180 bin 495 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4, aylık bazda ise yüzde 9,7 azalış gösterdi.



Tavuk yumurtası üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 645 milyon 561 bin adet tavuk yumurtası üretildi.



Nisanda kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 12,7 azalarak 98 milyon 517 bin olarak kayıtlara geçti.



Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 3 bin 551 ton oldu.



Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken tavuk eti üretimi yüzde 4,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 ve hindi eti üretimi yüzde 7,1 azaldı.