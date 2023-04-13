Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, şubatta 176 bin 236 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1, aylık bazda da yüzde 8,1 azaldı.



Tavuk yumurtası üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 6,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Bu dönemde 1 milyar 613 milyon 722 bin adet tavuk yumurtası üretildi.



Şubatta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,7 azalarak, 96 milyon 541 bin adet olarak kayıtlara geçti.



Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 3,3 azaldı ve üretim miktarı 3 bin 524 ton oldu.



Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalara gidildi.

