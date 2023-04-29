TESK Başkanından kasaplar için ucuz et talebi

Et ve Süt Kurumu 25 Nisan'da imzalanan protokol kapsamında marketlere ucuz karkas et satmaya başlamıştı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, buradaki konuşmasında, ESK’nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, “Aralık 2022’den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140’ın üzerinde olduğunu tespit ettik.” diye konuşmuştu.



“DENGE OLUŞUNCAYA KADAR TEDBİRLER DEVAM EDECEK”



Kayhan, Ankara PERDER ile imzalanan karkas et temini protokolüne de değinerek, şunları kaydetti:



“Ankara PERDER’de faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceğiz. Büyük kentlere Anadolu’dan et sevkiyatı yapılmaktadır. Biz Anadolu alımını zayıflattığımız zaman yerinde de fiyatların kontrolü daha rahat sağlanmış olacaktır.



Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir. Kampanyaya dahil olmak isteyen illerde de bu hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Biz müdahalemizde üreticimizin gelir kaybına yola açmıyoruz. Dengeye gelinceye kadar bütün enstrümanları çok net kullanacağız.”

Öte yandan Kayhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payının artırılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine eklemişti.

