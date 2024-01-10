Ticarette Kızıldeniz krizi: Maliyetler yükseldi, gecikmeler arttı

Küresel ticarette Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin negatif etkileri artıyor. Nakliye ücretlerinde yaşanan artış lojistik şirketlerinin rekor karlar elde ettiği pandemi dönemine benzeyen bir süreci ortaya çıkardı. Yükselen maliyetlerin yanı sıra navlun talebinin gemi arzını geride bıraktığı belirtildi. Maliyetler, ithalatçılar ve deniz taşımacıları arasındaki gerilimi tırmandırdı.

İTHALATÇILAR FİYATLARDAN RAHATSIZ



Batılı ithalatçılar, Husi saldırıları nedeniyle değişen rotaların taşımacılık fiyatlarında ciddi bir artış ve haftalarca süren gecikmeler bildirdi. Wall Street Journal'ın haberine göre kritik ticaret hattında mal sevkiyatı yapan bazı şirketler taşımacılıkta artan fiyatlar ve ekstra ücretlerden rahatsız olmaya başladı.

MALİYETLER İKİ KATINA ÇIKTI



Londra merkezli Drewry Shipping Consultants'a göre 40 feet uzunluğundaki konteynerlerin dünya çapındaki ortalama sevkiyat maliyetleri kasım sonundan bu yana neredeyse iki katına çıktı. Artışlar, geleneksel olarak Süveyş'i kullanan rotalarda da son iki hafta içinde hızlandı. Çin ile Hollanda'nın Rotterdam kenti arasında konteyner taşımak için spot piyasa fiyatı 4 Ocak'ta sona eren haftada 3 bin 577 dolara ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 115 artış gösterdi.

200 MİLYAR DOLAR UZAKLAŞTI



En büyük 10 yük gemisi operatörünün aralık başından bu yana yaklaşık 200 milyar dolarlık kargoyu Kızıldeniz'den uzaklaştırdığı tahmin edildi. Kızıldeniz konteyner gemisi geçişlerinin aralık ayında kasım ayına göre yüzde 20 oranında azaldığı bildirildi. Buna rağmen artan fiyatların pandemi döneminin hala oldukça altında olduğu kaydedildi.

BİN DOLARLIK EK ÜCRET UYGULANIYOR



Sektör uzmanlarına göre yüksek maliyetler, uzun vadeli sözleşme ücretleri üzerinde pazarlık yapan ithalatçıları vurdu. Operatörler, Kızıldeniz sapmalarının bir sonucu olarak artan maliyetleri karşılamak için kutu başına yüzlerce dolardan 1.000 dolara kadar değişen ek ücretler uyguladı.