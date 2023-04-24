Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti nasıl olacak? Kimler vergiden muaf olacak?

"2016'DA 70 BİN YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN MÜKELLEF YARARLANMIŞTI"



Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.



Bakan Nebati, şunları kaydetti:



"Hükümetimizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV NE KADAR?



Araçlarda ÖTV hesabında gümrük tarifeleri esas alınıyor. Bu tür araçlarda yüzde 1 ile yüzde 15 arasında ÖTV var. Yani aracın fiyatının yüzde 1 ile 15 i kadar fiyat indirimi yapılacak. Uygulamadan aynı tip aracı bulunan kişiler yararlanacak. Yani aracını ticari satıp yenilemek isteyen, yeni araç alırsa bu indirim uygulanacaka.

ÖTV İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

ÖTV ticari araçlarda motor hacmine göre uygulanıyor. Panel ve midibüslerde yüzde 15, çift kabin pick up'larda yüzde 4 ÖTV hesaplanıyor. Genel olarak ticari araçlarda yüzde 1 ile yüzde 15 arasında ÖTV ve yüzde 18 KDV alınmakta. TIR olarak adlandırılan çekicilerde yüzde 4 ÖTV oranı yürürlükte. Bu tip araç alacak bir işletmeci, örnek olarak 3,5 milyon TL lik bir aracı indirimin yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık olarak 125 bin TL indirimle alacak. Gümrük tanımlarına göre, hafif ticari araçlarda ise ÖTV oranı daha düşük ve sabit. Kombi tipi camlı vanlarda ÖTV yüzde 15, Pick-up, Minibüs ve kapalı kasa Van’larda ise ÖTV yüzde oranında.



ÖTV HANGİ TİCARİ ARAÇLARDA UYGULANIYOR?



ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.04 pozisyonunda gösterilen kapalı kasa kamyonetler: Yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar ) 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmındaaraçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları,havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (enarkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar ise 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.03 GTİP pozisyonunda gösterilmiş ve bu araçlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)”