Trafik sigortasında yol haritası ekim ayında açıklanacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi, yeni iletişim stratejisi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ile ilgili kamuoyuna birçok haberin yansıdığının altını çizen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu şunları söyledi:

“Trafik sigortası bugün dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliği gereği sorunlu bir alan. Fakat bizim ülkemizde bu durum biraz daha fazla kamuoyunda yer alıyor. Biliyoruz ki yapısal çözümler getirmeden primi tarifeyi konuşmaya devam ederiz.

Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki, sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız.”

"AMACIMIZ HIZLI AKSİYON ALMAK"

Eroğlu, sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduklarını belirterek,. "Amacımız eylem planı oluşturarak hızlı ve kapsamlı şekilde aksiyon almak" diye konuştu.



OVP içinde finansal istikrara önemli bir alan ayrıldığına dikkati çeken Eroğlu, bu konuda da BES ve OKS yanında sigortacılığın tabana yayılması için ürün çeşitliğinin artırılması ve Zorunlu Afet Sigortası'nın hayat bulması adına önemli ifadelerin yer aldığının altını çizdi.

