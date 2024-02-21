Tüketici güveni şubatta geriledi

Tüketici güven endeksi şubat ayında 79,3 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 80,4 iken şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 0,1 düşüşle 67,1 oldu.



Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, yüzde 1,6 geriledi ve 78,2 olarak kaydedildi.



Ocakta 77,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,4 düşüşle bu ay 74,6'ya indi.