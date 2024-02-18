Turizmciler Suudi Arabistan pazarının potansiyeline inanıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak sektörün bilgi birikimini paylaşmak ve karşılıklı turizm hareketlerini geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan Turizm Ajansı ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu belirterek, "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır." ifadelerini kullanmıştı.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizmin gelişimi için seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin vazgeçilmez bir rolü bulunduğunu belirtti.



Bağlıkaya, Türkiye'nin turizmde ulaştığı başarının Türk menşeli seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu başarımız nedeniyle Türkiye örnek bir ülke olarak gösteriliyor. Türkiye ve özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin önemi konusundaki farkındalığı ve konuya vakıf olması da bizim açımızdan son derece mutluluk verici." diye konuştu.



Türkiye'nin sadece turist alan değil aynı zamanda turist gönderen de bir ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Türkiye'den 2023 yılında yurt dışına gerçekleşen seyahat sayısı 11 milyonu aştı. Suudi Arabistan son dönemde inanç turizminin yanı sıra kültür, doğa ve macera turizmi gibi farklı segmentlerde de gelişim hedefleyen bir strateji benimsemiş durumda." dedi.



Bağlıkaya, Suudi Arabistan'ın daha fazla turist çekmek için vize süreçlerini de kolaylaştırdığını bildirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin özellikle de seyahat acentelerinin destinasyon markalaştırılması ve pazarlaması konusunda çok önemli deneyimleri var. TÜRSAB olarak sektörün bilgi birikimini paylaşmak ve karşılıklı turizm hareketlerini geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan Turizm Ajansı ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ın turizm potansiyeli, Birliğimiz ve Suudi Arabistan Turizm Ajansı Birliği koordinasyonunda İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen tanıtım toplantılarıyla seyahat acentelerimize anlatıldı. Ayrıca TÜRSAB olarak geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na da katılım gösterdik."



"ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINI DESTEKLİYORUZ"



Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını desteklediklerini söyledi.



TTYD üyeleri olarak, son 40 yılda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıttıklarını, Türkiye'yi dünya sıralamasında dördüncü sıraya taşıyacak performansı gösterdiklerini dile getiren Narin, TTYD adına, bu hamlede 35 yıldır çok önemli rol oynadıklarını ifade etti.



Narin, "Yatırımcılarla birlikte, Suudi Turizm Bakanlığı ve Suudi Yatırım Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, know-how transferi ve ortak işbirlikleri konusunda ilk adımları attık. Bu ve benzeri işbirlikleri ve gelişmeler çerçevesinde, operatörler, seyahat acenteleri, gastronomi firmaları gibi sektörler, önümüzdeki 5 yıl ve sonrasında dünyanın birçok yerinde başarılar elde edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.



Jolly Üst Yöneticisi (CEO) Mert Vardar ise Suudi Arabistan'ın yakın gelecekte inanç turizm harici turizm gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini söyledi.



Suudi Arabistan turizm otoritelerinin Türkiye pazarına yönelik ilgilerinin büyük olduğunu belirten Vardar, "Hedefleri doğrultusunda çalışmalara şimdiden başladılar ve bizlerle bağlantı kurdular. Ürün yaratma ve pazarlama konusunda kendileriyle istişarelerde bulunuyoruz. Tesisleşme yönünde daha yolun çok başındalar ama stratejilerini şimdiden net bir şekilde ortaya koymuş olmaları önemli. Vatandaşlarımız için de zaman içerisinde alternatif bir pazar olacağını düşünüyorum." dedi.

