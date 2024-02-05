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Turizmde Avrupa'dan beklenti yüksek

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa ülkelerinden bu yıl daha fazla turist beklediklerini belirtti.

Turizmde Avrupa'dan beklenti yüksek


Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, 'da geçen ay düzenlenen turizm fuarında Antalya ve Türkiye'nin turizm potansiyeline yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hollandalı tur operatörleriyle bir araya geldiklerini ve bu yılla ilgili beklentileri değerlendirdiklerini anlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Hollanda pazarındaki beklentilerimiz yüksek. Tur operatörleri ve uçak şirketleri temsilcilerinden özellikle erken rezervasyon göstergelerinin yükselişte olduğunu öğrendik. Fuar 2024 yılına yönelik beklentilerimizi güçlendirdi. Tüm ülkelerinden ve özellikle Hollanda'dan sıra dışı bir gelişme olmadığı takdirde istikrarlı yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz."

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