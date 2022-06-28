Türk lirası mevduatları için 'stopaj indirimi' uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TL mevduata stopaj indiriminde süre 6 ay uzatıldı.



Düzenlemeye göre 30 Haziran'da son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.

