Yapılandırmaya deprem ayarı | Yapılandırma için başvuru süresi 31 Mayıs'a uzatılacak

Üç haftalık aranın ardından mesaisine EYT düzenlemesi ile başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, borç yapılandırma düzenlemesini de öncelikli görüşecek.

Yapılandırma teklifine depremzedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek.

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgesindeki vatandaşlar "veraset ve intikal" vergisinden muaf tutulacak.

Böylece depremzede vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek.

ARAÇ MUAYENE

Deprem bölgesindeki vatandaşlara araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023’e kadar süre tanınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bu süreyi uzatma yetkisi de verilecek.



VERGİ VE SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak.

Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan’dan 31 Mayıs 2023’e uzatılacak.

Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SÜRE UZATILACAK

Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak.

Yapılandırmada son başvuru tarihinin mayıs sonu olmasıyla, iş dünyasına sağlanan "matrah artırımı" imkanı 2022 yılını da kapsayacak.

