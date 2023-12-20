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Yılbaşı çerezine zam

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının yaklaşık 350-400 TL olduğu belirtildi. Fiyatlarına geçen seneye oranla zamlandığı da kaydedildi.

Yılbaşı çerezine zam

Vatandaşlar da yılbaşı gecesi için hazırlık yapmaya başladı.

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, vatandaşların yılbaşında karışık çerez tercih ettiğini söyledi.

Tan, “Genelde yılbaşı günlerinde karışık çerezler tercih edilir. Çünkü o gün çok yoğun alışveriş gerçekleştiği için hazır olan ürün ne ise o alınır, gidilir. Yanında kestane, patlamış mısır ve çocuklar için cips çeşitleri alınarak yılbaşı geçirilir." dedi.

Fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyleyen Tan, evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğunu kaydetti.

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