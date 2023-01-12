Yönetici memura çifte zam: Kim ne kadar alacak?

Ahmet Ergen/NTV Ankara



Memur ve emeklilerin ocak ayı maaş zammının yüzde 30 olmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi.



Yeni maaşlar, 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde yüzde 30 zamma göre hesaplanacak.



Üst yönetici pozisyonundaki bazı memurların Ocak ayı maaş zammı ise daha yüksek oranda olacak.



KRİTİK TARİH 15 OCAK



Üst yönetici memurların çifte zam almasını sağlayacak adım ise geçen yıl yasalaşan ve 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi ile atıldı.



Yasanın 60. maddesiyle, yönetici pozisyonundaki memurlar için 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde ek maaş artışı yapıldı.



KİMLER YARARLANACAK?



Ek zamdan, il müdürü ve üzerindeki pozisyonlarda görev yapan memurlar yararlanacak.



KİM NE KADAR EK ZAM ALACAK?



60. madde kapsamındaki ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında değişecek.



Ek zam, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri için 5 bin 850 lira olacak.



Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valileri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Özelleştirme İdaresi Başkanı, 5 bin 330 lira ek zam alacak.

Genel müdür 6 bin 800 lira, genel müdür yardımcıları 4 bin 770 lira, Daire Başkanı ve bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları, 2 bin 600 lira ek zam alacak.



Diğer illerdeki il ve bölge müdürü, emniyet müdürü, müftü, vergi dairesi başkanlarının ek zam tutarı ise bin 730 lira olacak.



Ek zamda en yüksek tutar, birinci sınıf olup birinci derecenin dördüncü kademesindeki mülki idare amirleri için 10 bin 700 lira olarak uygulanacak.