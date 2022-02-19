Yunanistan ile iki önemli toplantı

Türkiye ile Yunanistan arasında yeni haftada iki önemli toplantı düzenlenecek.



Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun 22 Şubat'ta Atina’da yapılacağını duyurdu.



Görüşmelerde, silahsız statüdeki adaların silahlandırılması ve Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi gibi iki ülke arasında sorunlu başlıklar ele alınacak.



Bir diğer önemli toplantı ise 21 Şubat'ta yine Atina'da gerçekleşecek.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile pazartesi günü çalışma toplantısında bir araya gelecek.



Toplantı, Türkiye ve Yunanistan arasında "ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem" diyaloğu kapsamında gerçekleştirilecek.