Zeytinyağı ihracat yasağında hangi ürünler kapsam dışı? Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracat yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Babkanlıktan yapılan açıklamada kutulu, ambalajlı, katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatında kısıtlama olmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız." denildi. Yüksek fiyatla vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.



İhracat kısıtlama kararının kısa sürede iç piyasada yükselmiş fiyatları geriye çekeceği kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında önümüzdeki sezon da benzer durumlar yaşanması durununda daha farklı tedbirler alınacağı ifade edildi.



Açıklamada Ankara ve İstanbul'dan gelen araç stokçuluğu ihbarlarının da takip edildiği, en üst cezaların uygulanacağı da belirtildi.



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