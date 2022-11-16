Zorunlu trafik sigortalarına düzenleme (Trafik sigortası fiyatları nasıl belirlenecek?)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugünkü toplantısında trafik sigortasında yeni dönemi duyurdu.



Toplantıda konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor.



Toplantıda paylaşılan görsel

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM



Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.



YÜZDE 50 İNDİRİM



Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.



Düzenlemenin ocak ya da şubat ayında başlaması bekleniyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Hasarsızlık prim oranları son olarak ağustos ayında güncellenmişti. Hali hazırda indirim oranı 7. basamak için yüzde 42, 6. basamak için yüzde 22, 5. basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

HASAR ARTIRIM ORANLARI

Hasar prim artırım oranları ise 3. basamak için yüzde 45, 2. basamak için yüzde yüzde 90, 1. basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.