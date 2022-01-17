Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: 2021 rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada 2021'e ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ergun, 2021'in birçok açıdan başarılı bir yıl olduğunu bildirdi.



Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısında, yatırımcı sayısında, endeks değerlerinde ve işlem hacimlerinde rekorların kırıldığı 2021'in sermaye piyasaları açısından başarılı geçtiğini vurgulayan Ergun, salgına rağmen tüm hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulduğunu, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini anlattı.



Ergun, geçen sene iş yapma modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini kaydederek, artık sadece şirketlerin işlem görme başvurusundan sonra bu başvuruyu değerlendiren bir borsa olmadıklarını, tüm süreçlerde firmalara yol gösteren ve onların sorunları çözen bir borsaya dönüştüklerini aktardı.

HALKA ARZDA REKOR



Geçen yıl elde ettikleri en önemli rekorun halka arz sayısında olduğunu bildiren Ergun, şu bilgileri verdi:



"Halka arz edilen 52 şirketle bu alanda rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020'de ise 8 şirketle 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirketle 1990'daydı.

Böylece, dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. İstanbul, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı."



"ŞİRKETLERİMİZİN ÖZ SERMAYELERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Korkmaz Ergun, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmelerine destek olduklarını belirterek, öz sermayelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Ergun, "Amacımız, her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığıyla finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları uzun vadeli TL sadece sermaye piyasalarında ve borsada mevcuttur. 2021'de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258,5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.



Şirketleri yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet eden Ergun, pay senedi sahibi vatandaş sayısının 1,2 milyondan 2,4 milyona yükseldiğini bildirdi.



Ergun, "Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla tedbirler alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



ÇOK SAYIDA YENİ ÜRÜN VE HİZMET HAYATA GEÇİRİLDİ



Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, 2021'de Pay Piyasası'nda 91,2 milyar lirayla, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 69,4 milyar lirayla günlük işlem hacmi rekorları kırıldığını anımsatarak, bu piyasalarda yaşanan artışlardan bahsetti.



Geçen yıl hayata geçirilen finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Ergun, "Sermaye piyasalarının derinliğini artıran ve yatırımcılara çeşitli yatırım fırsatları sağlayan finansal ürünlerimiz, ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır. Bu bakış açısıyla, piyasaların büyümesine ve derinleşmesine odaklanarak piyasa dostu, yenilikçi adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.



Ergun, kıymetli maden antreposunun hizmete açılmasından, BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi'nin hesaplanmaya başlanmasından, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nin hizmete alınmasından, Sürdürülebilirlik Endeksinin yenilenmesinden, Türev Borsaları Ağı'nın 11 kurucu üyesi arasında yer almalarından bahsetti.



Korkmaz Ergun, 2021'de 5 adet katılım endeksi hesaplamaya başladıklarını, Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Sözleşmeleri'nin işleme açıldığını, Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini devreye almak için gerekli çalışmaların tamamlandığını, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Prensiplerine uyumuna yönelik hazırlık çalışmalarının bitirildiğini anlattı.



Geçen yıl uluslararası kuruluşlarda aktif olarak görevler alındığını hatırlatan Ergun, bu alandaki faaliyetlerden bahsetti.



"DÜNYANIN EN LİKİT BORSASIYIZ"



Korkmaz Ergun, bir dönüşümü de teknoloji alanında başardıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Dünya Borsalar Federasyonu'nun verilerine göre, dünyanın en likit borsasıyız. Borsa İstanbul piyasaları, uçtan uca tek bir platform üzerinde entegre bir şekilde faaliyet göstermektedir. Teknolojik altyapımız yani BISTECH, hız ve erişilebilirlik açısından dünyanın en önde gelen sistemlerinden biridir. Yatırımcılarına hızlı ve güvenli piyasa erişimini sağlayacak şekilde veri merkezinin genişletildiği, farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim imkanları sunan ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsayız."



Geçen yıl teknoloji alanında hayata geçirdikleri yeniliklerden bahseden Ergun, yeni veri paketleriyle veri ürün yelpazelerini de genişletmeye devam ettiklerini bildirdi.



Toplumsal fayda açısından finansal okuryazarlık konusuna da odaklandıklarını ve bu konuda yayınlar, webinarlar ve zirveler düzenlediklerini anımsatan Ergun, sosyal medya üzerinden görsel ve yazılı yayınlarla etkin çalışmalar yaptıklarını anlattı.



"BORSA İSTANBUL'UN NET KARI 2,07 MİLYAR LİRA OLDU"



Ergun, Borsa İstanbul'un finansal performasıyla ilgili olarak, "2021'de işlem hacimlerinin yükselmesiyle işlem bazlı gelirler, sunduğumuz yeni finansal hizmet ve ürünler, veri ve teknoloji gelirleri ve halka arzların artması sayesinde Borsa İstanbul'un finansal performansı da önceki yıla oranla daha da güçlendi. 2021 sonunda net karımız yüzde 44 artarak 2,07 milyar TL oldu" ifadelerini kullandı.



Gelecek dönemde de sermaye piyasasını güçlendirici adımlar atmaya, paydaşların desteğiyle, gerek yatırımcılara gerek şirketlere ihtiyaçlarına uygun ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Ergun, açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedefle, Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde oluşturulan İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması için çalışmaya ve sermaye piyasamızı geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

