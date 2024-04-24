Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,33 puan artışla 9.749,35 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,71 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,97 ile spor oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin, IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin açıklaması beklenen bilançolarına çevrildiğini söyledi.



Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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