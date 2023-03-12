İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 50 bin konut kuraları için gözler TOKİ'de

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında 50 bin konut için hak sahibi belirlenecek. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak olan kura çekiminin tarihleri merak ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?



İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 50 bin konutun kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.



Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



50 BİN KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK



TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.



İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. YENİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI



8-14 Mart İzmir 12.400 konut



8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut



11 Mart Edirne 1.363 konut



12 Mart Kırklareli 1.189 konut



13-14 Mart Tekirdağ 3.098 konut