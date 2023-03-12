İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 50 bin konut kuraları için gözler TOKİ'de

İstanbul TOKİ sosyal konut kuraları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi sonrasında hak sahipleri belirlenecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 50 bin konut kuraları için gözler TOKİ'de

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi sürmeye devam ediyor. tarafından 'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında 50 bin konut için hak sahibi belirlenecek. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak olan kura çekiminin tarihleri merak ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

İSTANBUL NE ZAMAN?

TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 50 bin konutun kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 50 bin konut kuraları için gözler TOKİ'de - 1

50 BİN KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

YENİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.098 konut

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...