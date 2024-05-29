60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum"

Geçtiğimiz nisan ayında Buenos Aires Güzeli olarak taç giyen ve medyada büyük ilgi gören 60 yaşındaki güzel Alejandra Rodríguez, Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda birinciliği kaybetti. Rodríguez'in ülkesini Miss Universe International 2024'te temsil etme hayalleri yarım kaldı.

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 1

Geçtiğimiz nisan ayında Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen 60 yaşındaki Alejandra Rodríguez Cumartesi günü başkent Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda “en iyi yüz” kategorisinde birincilik elde etse de finalde kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 2

Tarihte ilk kez 60 yaşında bir güzellik yarışmasını kazanan kadın olan Rodríguez, Miss Universe Argentina'da birinciliği elde edemedi, böylelikle ülkesini Meksika'da düzenlenecek olan Miss Universe International 2024'te temsil etme hakkını kaybetti.

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 3

İspanyol televizyon kanalına konuşan Rodríguez, yarışmaya katılmasının “gelmekte olan bir değişimin ilk adımı olmasını umut ettiğini” söyledi.

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 4

Bu yılki Miss Argentina'nın kazananı, İspanya'nın Cordoba kentinden 29 yaşındaki aktris ve model Magali Benejam oldu. Benejam, diğer 27 yarışmacıyı geride bıraktı.,

Benejam, Eylül ayında Meksika'da düzenlenecek Miss Universe International 2024'te Arjantin'i temsil edecek.

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 5

ALEJANDRA RODRIGUEZ KİMDİR 

60 yaşındaki Rodriguez'in avukat ve gazeteci olduğu biliniyor.

Miss Universe organizatörleri geçtiğimiz yıl, yarışmaya katılacak kişiler için yaş sınırı uygulamayı bırakmıştı. Bu yıl itibarıyla 18 yaşından büyük herkesin yarışmaya katılabileceği açıklanmıştı.

60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum" - 6

Buenos Aires Güzeli, nisan ayında yarışmayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada; "Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı.

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