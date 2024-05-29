60 yaşındaki Buenos Aires güzelinin hayalleri yarım kaldı: "Değişim için ilk adımı attığıma inanıyorum"
Geçtiğimiz nisan ayında Buenos Aires Güzeli olarak taç giyen ve medyada büyük ilgi gören 60 yaşındaki güzel Alejandra Rodríguez, Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda birinciliği kaybetti. Rodríguez'in ülkesini Miss Universe International 2024'te temsil etme hayalleri yarım kaldı.
Geçtiğimiz nisan ayında Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen 60 yaşındaki Alejandra Rodríguez Cumartesi günü başkent Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda “en iyi yüz” kategorisinde birincilik elde etse de finalde kaybetti.