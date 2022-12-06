Araştırıldı: Aldatmak genetik mi?

Kapalı bir ilişki içerisindeyken aldatılmak en büyük kabuslardan biridir. Ancak açık ilişki içindeki partnerler bir tür anlaşma yaparak birbirilerinden farklı insanlarla da ilişkiye girerler. Psikologlara göre böyle ailelerin çocukları sadakatsizliği normalleştirerek ileride aldatmaya yatkınlık geliştirebilir.

Peki, bu tarz dış faktörlerden bağımsız olarak aldatma eyleminin gerçekten genlerimize kodlanmış bir şey olarak ortaya çıkması mümkün müdür? Gelin, bu konuda yapılan araştırmaya hep birlikte bakalım.

Hemen heyecanlanmayın, aldatma yatkınlığı genetik olabilir fakat yanlışı ya da doğruyu seçmek her zaman sizin elinizdedir. Örneğin beynimizin bazı bölümlerindeki hasara veya hastalığa bağlı olarak birtakım duyguları da hissetmeyebiliriz fakat bir toplumun içinde yaşadığımız için hareketlerimizin sonuçlarını düşünerek eylemler gerçekleştiririz.

Az sonra bahsedeceğimiz çalışmada, sadakatsizliğe iten gene sahip insanlar arasında aldatmayanların da olduğu ya da bu gene hiç sahip olmayıp partnerini aldatanların olduğu görülüyor. Anlayacağınız, aldatıp aldatıp sonra partnerinize "Benim genler işte yine canım ya.... Biliyorsun..." gibi açıklamalar yapabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.