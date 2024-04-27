Mutsuz bir evliliğin 10 işareti
İlişkinizin kötüye gittiğini ve sizi mutsuz hissettirdiğini düşünüyorsanız bu işaretlere dikkat edin. İşte mutsuz bir evliliğin işaretleri...
1. Sadakatsizlik
Sadakatsizliğin fiziksel ya da duygusal olması önemli değildir. İki türlüsü de ilişkiye büyük bir zarar verir.
2. Şiddet
Yalnızca fiziksel değil, duygusal şiddet de mutsuz bir evliliğiniz olduğunu gösterebilir.
3. Kontrol
Eşlerden biri sürekli olarak diğerini kontrol etmeye veya ona hükmetmeye çalıştığında, eşlerden birinin diğerinden üstün olduğu duygusu oluşur.