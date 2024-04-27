Mutsuz bir evliliğin 10 işareti

İlişkinizin kötüye gittiğini ve sizi mutsuz hissettirdiğini düşünüyorsanız bu işaretlere dikkat edin. İşte mutsuz bir evliliğin işaretleri...

Mutsuz bir evliliğin 10 işareti - 1

1. Sadakatsizlik

Sadakatsizliğin fiziksel ya da duygusal olması önemli değildir. İki türlüsü de ilişkiye büyük bir zarar verir.

2. Şiddet

Yalnızca fiziksel değil, duygusal şiddet de mutsuz bir evliliğiniz olduğunu gösterebilir.

3. Kontrol

Eşlerden biri sürekli olarak diğerini kontrol etmeye veya ona hükmetmeye çalıştığında, eşlerden birinin diğerinden üstün olduğu duygusu oluşur.

N-LIFE HABERLERİ

Mutsuz bir evliliğin 10 işareti - 2

4. Kayıtsızlık

Değersiz hissetmek veya eşi tarafından sevilmediğini düşünmek, mutsuzluğa sebep olur.

5. Yalan söylemek

Mutlu evlilikler, güvene dayanır. Güven olmadan mutlu bir evlilikten söz etmek mümkün değildir.

6. Yakınlığın kaybı

Bir evlilik, yakınlık olmadan ayakta kalabilir mi? Çoğu insan için fiziksel ve duygusal yakınlık, anlamlı ve mutlu bir evliliğin hayati parçalarıdır.

Mutsuz bir evliliğin 10 işareti - 3

7. Öfke sorunları

Partnerlerden birisinin bile öfke sorunun olması ilişkiyi yıpratır.

8. Ebeveyn olmak

Eşler nasıl ebeveynlik yapacakları konusunda anlaşamadıklarında sürekli çatışma halinde olurlar.

9. Artık kavga bile etmemek

Eğer eşler bir sorunu çözüme kavuşturmak için tartışmak bile istemiyorsa ilişkide bir şeyler yolunda gitmiyor demektir.

10. Karşılanmayan ihtiyaçlar

Eşler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı reddediyorsa, mutlu bir evlilik için gereken şefkat ve ilgi eksik olabilir.

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