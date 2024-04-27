Mutsuz bir evliliğin 10 işareti

7. Öfke sorunları

Partnerlerden birisinin bile öfke sorunun olması ilişkiyi yıpratır.

8. Ebeveyn olmak

Eşler nasıl ebeveynlik yapacakları konusunda anlaşamadıklarında sürekli çatışma halinde olurlar.

9. Artık kavga bile etmemek

Eğer eşler bir sorunu çözüme kavuşturmak için tartışmak bile istemiyorsa ilişkide bir şeyler yolunda gitmiyor demektir.

10. Karşılanmayan ihtiyaçlar

Eşler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı reddediyorsa, mutlu bir evlilik için gereken şefkat ve ilgi eksik olabilir.