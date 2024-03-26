Ayrılık sonrası toparlanmak için yapmanız gereken 5 şey

4- GEÇMİŞİ KABULLENİN

Geçmişle savaşmak yerine kaybettiğiniz sevgiyi özlemenin ne kadar doğal olduğunu kabullenin. Herhangi bir düşünceye uzaklaştırmaya çalışmak sürekli onu düşünmenize sebep olabilir. Bu nedenle eski ilişkinizi ya da partnerinizi özlediğinizde bunun üzerinde durmayın.