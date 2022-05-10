Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Leif Edward Ottesen Kennair, "Katılımcılar mizahın ya da başka birini güldürebilmenin, uzun süreli ilişki arayan erkekler için en etkili yöntem olduğunu düşünüyor" dedi:

"Tek gecelik bir ilişki arayan kadınlar içinse en az etkili yöntem olarak görülüyor. Ama bu şakalar her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiği."

New York Eyalet Üniversitesi'nden evrimsel psikolog Rebecca Burch ise şöyle ekledi:

"Sadece komik olmak değil, kadınlar için aynı zamanda partnerinize komik olduğunu düşündüğünüzü göstermeniz de çok önemli."