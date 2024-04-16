Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep
Evlilik hazırlıkları yaparken ya da düğününüze sayılı günler kala emin olmadığınız ya da kafanızı karıştıran şeyler varsa düşünmeniz gerekiyor olabilir. İşte düğününüzü iptal etmeniz gerektiğini gösteren 5 küçük işaret...
1- AİLESİYLE ANLAŞAMIYORSANIZ
Pek çok çift, tüm aile işlerinin düğün sonrası düzeleceğini düşünse de bu tarz bir yanılgıya düşmeyin. Eğer partnerinizin ailesi evlenmeden önce ilişkinizde sorun yaratıyorsa, düğününüzü iptal etmeyi ciddi olarak düşünebilirsiniz.