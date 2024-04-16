Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep

Evlilik hazırlıkları yaparken ya da düğününüze sayılı günler kala emin olmadığınız ya da kafanızı karıştıran şeyler varsa düşünmeniz gerekiyor olabilir. İşte düğününüzü iptal etmeniz gerektiğini gösteren 5 küçük işaret...

Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep - 1

1- AİLESİYLE ANLAŞAMIYORSANIZ

Pek çok çift, tüm aile işlerinin düğün sonrası düzeleceğini düşünse de bu tarz bir yanılgıya düşmeyin. Eğer partnerinizin ailesi evlenmeden önce ilişkinizde sorun yaratıyorsa, düğününüzü iptal etmeyi ciddi olarak düşünebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep - 2

2- BİR YILDAN KISA SÜREDİR BİRLİKTEYSENİZ

Çoğu insan bir ilişkinin ilk on iki ayı boyunca en iyi davranışlarını sergiler. Esas bundan sonra karşınızdaki kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu görürsünüz. Bu sebeple ilişkiniz kısa süreliyse ve evlilik kararı aldıysanız yeniden düşünebilirsiniz.

Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep - 3

3- GELECEK KONUSUNDA ORTAK BİR PAYDADA BULUŞAMADIYSANIZ

Birçok çift düğününü planlarken bir hayatı paylaşmanın temel meseleleri hakkında konuşmayı unutur. Ancak çocuk sayısı, yaşayacağınız yer ya da ev işlerini planlamak oldukça önemlidir. Evliliğinizden önce bu tür temel konularda anlaşamıyorsanız, birlikte yaşamınızın ayrıntıları konusunda anlaşana kadar düğünü ertelemeli ya da iptal etmelisiniz.

Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep - 4

4- ÇÖZÜM ODAKLI DEĞİLSENİZ

Çiftler düğün öncesi tartışmaları, düğün günü gerginliği olarak nitelendirir. Ancak gerçek şu ki, partnerinizle sürekli tartışma yaşıyorsanız ve hiçbir şey çözülmemiş gibi görünüyorsa, düğününüzü iptal etmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü çatışma çözme becerisine sahip olmamanız evlilik sürecinde sizi zorlayabilir.

Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep - 5

5- İÇ SESİNİZ VAZGEÇMENİZİ SÖYLÜYORSA

İçten gelen hislerimizin çoğu zaman bize doğruyu söyler. Eğer onları bastırıyor ve sorunları görmezden gelerek evlenmek için diretiyorsanız durup düşünmekte fayda vardır.

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