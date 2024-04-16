Düğününüzü iptal etmeniz için geçerli 5 sebep

2- BİR YILDAN KISA SÜREDİR BİRLİKTEYSENİZ

Çoğu insan bir ilişkinin ilk on iki ayı boyunca en iyi davranışlarını sergiler. Esas bundan sonra karşınızdaki kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu görürsünüz. Bu sebeple ilişkiniz kısa süreliyse ve evlilik kararı aldıysanız yeniden düşünebilirsiniz.