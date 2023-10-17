Güçlü kadınların sevilecek en iyi kadınlar olmasının 6 sebebi

2- OYUN OYNAMAZLAR

Bir hayat arkadaşı arıyorsanız, oyun oynamayacak birine ihtiyacınız vardır. Ancak güçlü bir kadın, daha çok onunla birlikte hayata devam edecek birini ister. Yaşanan zor durumlarda da saygıyı korumak ve yan yana kalabilmek onlar için önemlidir.