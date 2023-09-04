İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem
Her ilişkide keyfimizi yerine getiren, hayat enerjimizi yükselten anlar olduğu kadar tartışmalar da yaşanır. Ancak bu kavgalar artık size ve ilişkinize zarar vermeye başladıysa harekete geçmeniz gerekir. İşte partnerinizle kavga etmemek için yapabilecekleriniz...
1- PARTNERİNİZİ DİNLEYİN
İki taraf da yükseldiğinde birazcık susup sadece partnerinizi dinlemek, iki tarafın da kavgayı ve savundukları şeyi daha akılcı bir şekilde gözden geçirmesine yardımcı olur. Bu nedenle kavga sırasında durmak ve ara vermek bazen sizin için iyi olabilir.