İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem

Her ilişkide keyfimizi yerine getiren, hayat enerjimizi yükselten anlar olduğu kadar tartışmalar da yaşanır. Ancak bu kavgalar artık size ve ilişkinize zarar vermeye başladıysa harekete geçmeniz gerekir. İşte partnerinizle kavga etmemek için yapabilecekleriniz...

İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem - 1

1- PARTNERİNİZİ DİNLEYİN

İki taraf da yükseldiğinde birazcık susup sadece partnerinizi dinlemek, iki tarafın da kavgayı ve savundukları şeyi daha akılcı bir şekilde gözden geçirmesine yardımcı olur. Bu nedenle kavga sırasında durmak ve ara vermek bazen sizin için iyi olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem - 2

2- KELİMELERİ DOĞRU SEÇİN

Bazen düşünmeden söylediğiniz şeyler, partnerinizi kırabilir onda derin yaralar açabilir. Bu sebeple ona çok kızgın olsanız da derdinizi sakince ve alçak bir ses tonu kullanarak anlatın. Düşünerek konuşup, sözcüklerinizi titizlikle seçin. Eğer partnerinizin böyle bir sıkıntısı varsa ona normal bir zamanda bu durumun sizi kırdığını aktarın.

İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem - 3

3- KIYASLAMAYIN

Başkalarının hayatlarının daha güzel olduğu fikrinden uzaklaşın. Aksi halde bunu sürekli düşünmek ve partnerinizle paylaşmak karşılaştırma yapmanıza sebep olacak ve bu ilişkinizi kötü etkileyecektir.

İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem - 4

4- SORUNA ODAKLANIN

Partnerinizle kavga ederken gerginliğin arttığı anlarda esas konudan uzaklaşabilirsiniz. Böyle durumlarda olur olmadık her aynı konu yeniden açılır. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut sorunu çözmeden başka sorunlara yoğunlaşmayın. Tek bir konuya olan öfkenizle bütün ilişki dinamikleri hakkında tartışmaya girmeyin.

İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem - 5

5- KIZGINLIKLARI BİRİKTİRMEYİN

Eğer ilişkide sorunları şeffaf olarak paylaşmıyorsanız içindeki biriktirdiğiniz kızgınlıklar bir süre sonra öfke patlamasına dönüşebilir. Bu nedenle hoşunuza gitmeyen bir durumla karşılaştığınızda sessiz kalmayın, kızgınlığınızı biriktirmeyin. Sorunu net bir şekilde partnerinize aktarın.

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