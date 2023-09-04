İlişkide kavgayı önlemek için uygulayabileceğiniz 5 yöntem

1- PARTNERİNİZİ DİNLEYİN

İki taraf da yükseldiğinde birazcık susup sadece partnerinizi dinlemek, iki tarafın da kavgayı ve savundukları şeyi daha akılcı bir şekilde gözden geçirmesine yardımcı olur. Bu nedenle kavga sırasında durmak ve ara vermek bazen sizin için iyi olabilir.