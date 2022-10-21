İlişkinin başında yapılan en büyük 6 hata

‘Gerçek aşkı’nızı ararken bir sürü insanla tanışacak ve bir partnerde ne aradığınızı daha iyi anlayacaksınız. Ama nedense her ilişkiniz çok kısa sürüyor veya başlamadan bitiyor. 12 ilişki uzmanı, ilişkinin başında yapılan en büyük hataları sıraladı.

GERÇEKDIŞI BEKLENTİLER

Kafanızda yarattığınız profilde birini hemen bulamayabilirsiniz. Her tanıştığınız kişi için aynı beklentileri taşımayın veya istediğiniz kişi olmasını beklemeyin.