İlişkinin başında yapılan en büyük 6 hata

‘Gerçek aşkı’nızı ararken bir sürü insanla tanışacak ve bir partnerde ne aradığınızı daha iyi anlayacaksınız. Ama nedense her ilişkiniz çok kısa sürüyor veya başlamadan bitiyor. 12 ilişki uzmanı, ilişkinin başında yapılan en büyük hataları sıraladı.
GERÇEKDIŞI BEKLENTİLER
Kafanızda yarattığınız profilde birini hemen bulamayabilirsiniz. Her tanıştığınız kişi için aynı beklentileri taşımayın veya istediğiniz kişi olmasını beklemeyin.
MESAJ TRAFİĞİNİ AZALTIN
Eğer bir mektup arkadaşı aramıyorsanız sık sık mesaj atmayı bırakın. Devamlı sorgulamak ve bilgi almaya çalışmak, karşınızdaki bireyi sıkabilir. Mesaj atmak yerine yüz yüze görüşmeyi önceliğiniz haline getirin.
YÜKSEK STANDARTLAR KOYMAYIN
Hayalinizdeki partnerin iyi görünümlü, kibar, cömert vb. özellikler taşımasını isteyebilirsiniz. Bunlar gayet normal. Ama hiç kimsenin yüzde yüz mükemmel olmasını beklemeyin. Standartlarınızı gerçekçi bir seviyeye indirin.
HERKES SİZİ İSTEMİYOR
Karşı tarafın ilgisi, sanki herkes sizi istiyormuş gibi düşünmeye itebilir. Bu yanılgıdan kurtulun. Partnerinize onu özel hissettiren jestlerde bulunun.
“ÖNCE O ARASIN” DEMEKTEN VAZGEÇİN
Artık ilk adımı karşı tarafın atmasını beklemeyin. Eğer o kişiyle ilgileniyorsanız bunu sergilemenizde hiçbir sakınca yok. Kendinize güvenin ve ilk adımı atmaktan çekinmeyin.
TALEPKAR OLMAYIN
Bir ilişkinin başında yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri ya çok muhtaç görünmek ya da kontrolcü olmaktır. Daha en baştan taleplerinizi birbir sıralamayın. Bazen akışına bırakmak ilişkinizin dinamiklerine daha iyi gelecektir.