İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış

Bir ilişkiniz olduğunda onu sürdürmek ve mutlu olmak için elinizden geleni yaparsınız. Ancak farkında olmadan sergilediğiniz hatalı davranışlar, ilişkinizi bitme noktasına getirebilir. İşte birlikteliğinizi zehirleyecek hareketler...

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 1

1- SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK

Yaşadığımız çağ gereği akıllı telefonlar birçok kişi için oldukça önemli olabilir. Ancak telefona yapışık şekilde yaşamak ilişkiniz için kötü olabilir. Çünkü partnerinizin yanında dikkatinizi dağıtmanız onun ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir.

Eğer telefonda işiniz varsa ve önemliyse bunu partnerinize "Bana kısa bir süre ver, sonra tüm dikkatimi sana vereceğim" diye aktarabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 2

2- PARTNERİNİZİ TOPLUM İÇİNDE KÜÇÜK DÜŞÜRMEK

Partnerinizle birbiriniz hakkında şakalaşıyor hatta gülebiliyor olabilirsiniz. Ancak partnerinizin dış görünüşü ya da karakteri hakkında arkadaşlarının yanında şaka yapmanız onu incitebilir.

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 3

3- KIZGINLIKLARI UNUTMAMAK

Her ilişkide zaman zaman anlaşmazlıklar, kavgalar olabilir. Ancak o an bu meseleyi çözmek ve sonrasında üstüne düşmemek önemlidir. Eğer tartışmalarınızı sürekli gündemde tutuyorsanız bu durum kırgınlıklara ve zaman içinde ilişkinizin yıpranmasına sebep olacaktır.

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 4

4- PASİF AGRESİF TAVIRLAR SERGİLEMEK

Partnerinize net olmuyor, kızdığınızda söylemiyor bunu davranışlarınıza yansıtıyorsanız pasif agresif tavırlar sergiliyorsunuz demektir. Buna devam etmek hem sizi hem partnerinizi mutsuz edecektir.

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 5

5- KISA MESAJLAR YÜZÜNDEN KAVGA ETMEK

Kısa mesajlar oldukça tartışmaya açıktır. Eğer bir sorununuz varsa bunu mesajla değil de yüz yüze geldiğinizde çözmeye çalışın. Mesaj yüzünden tartışmak ya da kavga etmek zaman içinde ilişkinizin bitmesine sebep olabilir.

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 6

6- AİLESİNİ ELEŞTİRMEK

İlişkinizde bazen ailevi sorunlar da olacaktır. Böyle durumlarda partnerinizin ailesine eleştirilerinizi sıralamak yerine nazikçe yaklaşın. Çünkü eleştirel tavırlar, partnerinizin ailesini savunmasına neden olacak bu da sizin ilişkinize yansıyacaktır.

İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış - 7

7- SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK

Partnerinize hazırlayacağınız minik jestler, ona olan sevginizi göstermenin en iyi yolu olabilir. Ancak bunu yapmaktan kaçınıyorsanız partneriniz ona olan sevginize dair şüpheye düşebilir bu durum da tartışmalara sebep olur.

DAHA FAZLA GÖSTER