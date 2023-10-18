İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış
Bir ilişkiniz olduğunda onu sürdürmek ve mutlu olmak için elinizden geleni yaparsınız. Ancak farkında olmadan sergilediğiniz hatalı davranışlar, ilişkinizi bitme noktasına getirebilir. İşte birlikteliğinizi zehirleyecek hareketler...
1- SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK
Yaşadığımız çağ gereği akıllı telefonlar birçok kişi için oldukça önemli olabilir. Ancak telefona yapışık şekilde yaşamak ilişkiniz için kötü olabilir. Çünkü partnerinizin yanında dikkatinizi dağıtmanız onun ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir.
Eğer telefonda işiniz varsa ve önemliyse bunu partnerinize "Bana kısa bir süre ver, sonra tüm dikkatimi sana vereceğim" diye aktarabilirsiniz.