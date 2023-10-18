İlişkinizi yavaş yavaş zehirleyecek 7 davranış

1- SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK

Yaşadığımız çağ gereği akıllı telefonlar birçok kişi için oldukça önemli olabilir. Ancak telefona yapışık şekilde yaşamak ilişkiniz için kötü olabilir. Çünkü partnerinizin yanında dikkatinizi dağıtmanız onun ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir.



Eğer telefonda işiniz varsa ve önemliyse bunu partnerinize "Bana kısa bir süre ver, sonra tüm dikkatimi sana vereceğim" diye aktarabilirsiniz.