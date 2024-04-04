İlişkinizin gerçekten bittiğini gösteren 5 işaret

5- KENDİNİZE AİT BİR HAYATINIZ YOKSA

Bir ilişkinin her iki tarafı da mutluluk konusunda tamamen diğerine bağımlı olmamalıdır. Çünkü bu zaman içerisinde hayatını partnerine göre şekillendiren tarafı mutsuz edecektir. Eğer siz de kendinizi kaybettiyseniz ve hayatınız kontrolünüz dışındaysa, belki de bunu bu hale getiren birinden ayrılmanın zamanı gelmiştir.