İlişkinizin gerçekten bittiğini gösteren 5 işaret
Sevdiğiniz birinden vazgeçmeye karar vermek çok zordur. Ancak ilişkinizde mutsuz olduğunuzu düşünüyor ve ayrılırsanız hata yapmaktan korkuyorsanız belki de harekete geçme zamanınız gelmiştir. İşte ilişkinizin bittiğini gösteren işaretler...
1-İLETİŞİMİNİZ SINIRLANDIYSA
Bir ilişkiyi sağlıklı tutmanın önemli bir parçası iletişimdir. Ancak biten ilişkiler genellikle artık iletişim kuramayan kişileri içerir. Eğer partneriniz duyguları hakkında konuşmuyor ve sizin kendi duygularınız hakkında konuşmasını dinleyemiyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.