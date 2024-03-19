İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret

4- KENDİNİZDEN ÖDÜN VERİYORSANIZ

İkili ilişkilerde birey olduğunu unutmamak çok önemlidir. Eğer partnerinizle bir konuda fikir ayrılığı yaşıyor ve bunun için kendinizce bir değerden vazgeçiyorsanız bu yanlıştır. İlişkilerin bizi yok etmek yerine, bizi yükseltip geliştirmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.