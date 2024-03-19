İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret

Bir ilişkide partnerinize olan sevginizden onu bırakmanız gerektiğini gösteren işaretleri göremiyor olabilirsiniz. Ancak zaman zaman partnerinizin davranışlarına dikkat etmek, size hak ettiğiniz sevgiyi bulmanız için size daha fazla zaman verir. Peki ilişkinizi ne zaman sonlandırmalısınız?

İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret - 1

1- PARTNERİNİZİN SİZİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYOR VE SAYGI DUYMUYORSA

Partneriniz sizi sürekli eleştiriyor ve bunu yaparken saygısızca davranıp sizin duygularını düşünmüyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Unutmayın sizi rahatsız eden davranışı belirtmekle o kişiye kişisel olarak saldırmak arasında çok büyük bir fark vardır.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret - 2

2- BİRİNİZ DAHA ÜSTÜN HİSSEDİYORSA

Partnerinizden daha akıllı veya daha önemli olduğunuzu hissettiğinizde, onunla alay etme, onu küçümseme ve şikayetlerini ve duygularını görmezden gelme olasılığınız daha yüksektir. Bu da ayrılık için doğru zamanın geldiğinin göstergesidir.

İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret - 3

3- İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK ZORUNDA HİSSEDİYORSANIZ

Bazı insanlar harcadıkları emek ve çabanın boşa gitmemesi için ilişkilerinin uzun vadede sürdürmek konusunda ısrarcı olabiliyor. Ancak bu ilişkinize faydadan çok zarar getirecektir. Çünkü tek taraflı çabaladıkça partnerinize öfkelenmenize sebep olacaktır.

İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret - 4

4- KENDİNİZDEN ÖDÜN VERİYORSANIZ

İkili ilişkilerde birey olduğunu unutmamak çok önemlidir. Eğer partnerinizle bir konuda fikir ayrılığı yaşıyor ve bunun için kendinizce bir değerden vazgeçiyorsanız bu yanlıştır. İlişkilerin bizi yok etmek yerine, bizi yükseltip geliştirmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret - 5

5- ARTIK SAMİMİ OLMAK İSTEMİYORSANIZ

Çiftler arasındaki yakınlık ve samimiyet önemlidir. Eğer partnerinizle fiziksel olarak yakın olma arzunuz yoksa, bu işlerin doğru yolda gitmediğinin açık bir işaretidir.

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