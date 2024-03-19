İlişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret
Bir ilişkide partnerinize olan sevginizden onu bırakmanız gerektiğini gösteren işaretleri göremiyor olabilirsiniz. Ancak zaman zaman partnerinizin davranışlarına dikkat etmek, size hak ettiğiniz sevgiyi bulmanız için size daha fazla zaman verir. Peki ilişkinizi ne zaman sonlandırmalısınız?
1- PARTNERİNİZİN SİZİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYOR VE SAYGI DUYMUYORSA
Partneriniz sizi sürekli eleştiriyor ve bunu yaparken saygısızca davranıp sizin duygularını düşünmüyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Unutmayın sizi rahatsız eden davranışı belirtmekle o kişiye kişisel olarak saldırmak arasında çok büyük bir fark vardır.