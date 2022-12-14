Kadınlar doğurganlık döneminde daha çekici kokuyor

Proceedings of the Royal Society adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre kadınların aylık döngüleri süresince doğurganlıklarının en fazla olduğu günlerde, erkekler kadınları daha çekici buluyor.
İsviçreli ve Alman bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, doğurganlık dönemindeki 28 kadının vücutlarının kokusu incelendi ve kokularının farklı etmenlerden etkilenmemesi için hepsine aynı beslenme düzeni verildi.
Kadınların koltuk altından uykudan uyandıktan sonra pamuklu bir çubuk ile örnekler alındı ve 57 erkeğe örnekler test ettirildi.
Elde edilen sonuçlara göre, kadınların yumurtlama dönemlerindeyken kokularının erkekler tarafından çok daha çekici bulunduğu ortaya çıktı.
Aynı konu üzerine yapılan bir başka araştırmada ise kadınlara doğurganlık dönemlerinde 3 gün boyunca aynı tişörtü giymeleri istendi. Aynı kadınlardan doğurganlık dönemlerinin dışında da 3 gün boyunca aynı tişörtü giymeleri istendi.
İki farklı dönemde giyilen tişörtlerin kokularını test eden erkekler, kadınların doğurganlık döneminde giydiği tişörtlerdeki kokuyu daha çekici buldu.