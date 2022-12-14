Kadınlar doğurganlık döneminde daha çekici kokuyor

Proceedings of the Royal Society adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre kadınların aylık döngüleri süresince doğurganlıklarının en fazla olduğu günlerde, erkekler kadınları daha çekici buluyor.

İsviçreli ve Alman bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, doğurganlık dönemindeki 28 kadının vücutlarının kokusu incelendi ve kokularının farklı etmenlerden etkilenmemesi için hepsine aynı beslenme düzeni verildi.