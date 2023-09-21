Kadınların erkeklerde hemen fark ettiği 5 şey
Harika bir ilk izlenim bırakmak ikili ilişkilerde hem kadın hem erkek için önemlidir. Ancak kadınlar bazı durumlarda çok daha dikkatli olabilir. Peki kadınların erkeklerde hemen fark ettiği özellikler nelerdir?
1- GİYİM TARZI
Kadınları etkileyebilmek için giyim tarzı oldukça önemlidir. Bu sebeple hiçbir erkek kıyafetleri konusunda aşırıya kaçmamalı ve ölçülü olmalıdır. Çünkü bir erkek giyim konusunda aşırıya kaçıyorsa çok istekli, özensiz görünüyorsa da tembel imajı çizebilir.