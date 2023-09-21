Kadınların erkeklerde hemen fark ettiği 5 şey

5- KİŞİSEL BAKIM

Hijyen erkeklerin bazıları için zaman zaman önemli olmayabilir ancak kadınlar bu konuda çok daha dikkatlidir.



İnsanlar tıraş olup olmadığınızı, tırnaklarınızı kesip kesmediğinizi ve deodorant kullanıp kullanmadığınızı fark edeceklerdir. Bu sebeple etkileyici olmak için bakımlı olmakta fayda vardır.