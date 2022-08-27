Özel dedektiften 5 büyük aldatılma sinyali

Özel dedektiflerden oluşan bir ekip, partnerinizin sizi aldatıp aldatmadığını anlamanın bazı temel yollarını anlatan sosyal medya konuşması başlattı.



Dedektifler, TikTok'ta @downunderinvestigations kullanıcı adlı hesaplarının biyografisinde kendilerini Avustralya'da yaşayan "Lisanslı ve Deneyimli Özel Dedektifler" olarak tanımlıyor. Uygulamada sık sık özel dedektif olarak ne tür işler yaptıkları ve görev sırasında öğrendikleri bazı şeyler hakkında videolar yayımlıyorlar.

Independent'in haberine göre yeni bir kısa videoda dedektiflerden biri, araba kullanırken önündeki yolun videosunu yayımladı ve "Aldatan biriyle birlikte olduğunuzu gösteren en büyük 5 işareti" sıraladı.