Sağlıklı cinsel hayatın olmazsa olmazları

SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAMIN OLMAZSA OLMAZLARI NELER?

Kısaca özetlemek gerekirse güvenlik, teslimiyet ve tutku diyebiliriz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı alınan önlemler ve istenmeyen gebeliklere karşı alınan önlemler cinselliğin güvenli hale gelmesini sağlıyor. Partnerin birbirine güven duyması ise yine olmazsa olmazlardan. Karşı tarafa her anlamda güvenmek o ilişkiyi besliyor ve sağlıklı kılıyor. Partnerler arası iletişimin iyi olması ve her iki tarafın da bu ilişkiden beklediği doyumu alması önemli. Çiftler arasındaki görüş ayrılıkları, tartışmalar ve kırgınlıklar ister istemez cinselliği de olumsuz anlamda etkiliyor.

Bir de cinselliğin yaşandığı ortamın güvenli olması ve rahatsız edici dış etkenlerden arınmış olması çok önemli. Bu durum iki taraf üzerinde de stres oluşturup, cinsellikteki doyumu azaltabiliyor. Düzenli cinsel ilişkinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan pek çok faydası bulunuyor. Partnerle ten teması, teslimiyet ve tutku sağlıklı cinsel yaşamın yapı taşlarıdır. Performans kaygısı ve zaman baskısı olmadan kendini bırakmak önemlidir, çünkü cinselliğin olumlu etkileri de ortalama 20 dakikalık bir aktivitede kendini gösteriyor. Dopamin salgısı ve endorfinlerin salgısı bu sürede gerçekleşiyor.