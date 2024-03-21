"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları

DOĞRU ZAMANI SEÇİN



Yalnızlık ve reddedilmiş hissi zamanla sizi yıpratabilir. Örneğin, gününüzle ilgili bir şeyi paylaşmaya çalıştığınızda ve görmezden gelindiğinizde bu sizin geri çekilmenize neden olabilir. Bu nedenle zamanlama çok önemli.

Tüm gün partnerinizle bir şey paylaşmak için eve gelmesini beklediniz ama unutmayın o da işten çok yorgun bir şekilde gelmiş ve kötü bir gün geçirmiş olabilir. Doğru zamanı bekleyin.