"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları

Sevgiliniz veya eşiniz olduğunda yalnızlıktan kurtulacağınızı düşünürsünüz çünkü her zaman yanınızda biri vardır. Ancak hayatınızda biri olduğu halde yalnız hissediyorsanız bu yalnızlık hissinin altında başka sebepler yatıyor olabilir... Peki yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkılır? İşte öneriler...

"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 1

İŞE KENDİNİZLE BAŞLAYIN

Partnerinizle bir konu hakkında tartışmadan önce günlük tutarak, sesli not kaydederek veya sadece düşünerek neden yalnız hissettiğiniz üzerine kafa yorun.

Yapmanız gereken temelde, kendinize gerçekte neler olup bittiğini sormaktır. Sorunun kökenine inmek, neye ihtiyacınız olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

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"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 2

AÇIKÇA KONUŞUN

Sizi bu kadar yalnız hissettiren şeyin ne olduğuna dair daha net bir fikir edindiğinizde bunları partnerinizle paylaşın. Suçlamamaya çalışın. Yapmak istediğiniz şey öfkelenip onlara neyi yanlış yaptıklarını söylemek olsa da "Ben" diyerek cümleye başlayın ve hislerinizi paylaşın.

"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 3

DOĞRU ZAMANI SEÇİN

Yalnızlık ve reddedilmiş hissi zamanla sizi yıpratabilir. Örneğin, gününüzle ilgili bir şeyi paylaşmaya çalıştığınızda ve görmezden gelindiğinizde bu sizin geri çekilmenize neden olabilir. Bu nedenle zamanlama çok önemli.

Tüm gün partnerinizle bir şey paylaşmak için eve gelmesini beklediniz ama unutmayın o da işten çok yorgun bir şekilde gelmiş ve kötü bir gün geçirmiş olabilir. Doğru zamanı bekleyin.

"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 4

TELEFONU BİR KENARA BIRAKIN

Yalnızlık hissinden kurtulmak ve partnerinizle iletişiminizi artırmak için telefondan uzak durun. Çoğu zaman çiftler birlikte yemek yiyebiliyorlar ama ya telefonlarıyla konuşuyorlar ya da televizyon izliyorlar. Telefonu bırakın ve göz teması kurarak iletişim kurun.

"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 5

SEVGİLİNİZLE HİÇBİR İLGİSİ OLMAYABİLİR

Yalnız hissetmenizin, partnerinizle hiçbir alakası olmayabilir. Çocukluğunuza dayanan birtakım travmalar sizi girdiğiniz ortamlarda yalnız hissettirebilir. Böyle durumlarda sizi sevgiliniz bile yalnızlık hissinden kurtaramaz.

Negatif düşüncelerden arınmak ve sorunun temeline inmeye çalışmak yararlı olabilir.

"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları - 6

TERAPİYE GİDEBİLİRSİNİZ

Bazı şeyleri açıkça konuşmayı denediğiniz halde her konuşma, savunmaya geçme ve duyguların incinmesiyle bitiyorsa bir terapist ile görüşmek iyi gelebilir. Hala neden yalnız hissettiğinizi anlamaya çalışıyorsanız veya yalnızlığınızın içsel bir sorundan kaynaklandığını fark ettiyseniz, kendi başınıza birisini görmek yardımcı olabilir.

Çift olarak daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacak üçüncü bir kişiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız çift terapisine gitmeyi düşünebilirsiniz.

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