"Sevgilim varken bile yalnız hissediyorum!" Yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları
Sevgiliniz veya eşiniz olduğunda yalnızlıktan kurtulacağınızı düşünürsünüz çünkü her zaman yanınızda biri vardır. Ancak hayatınızda biri olduğu halde yalnız hissediyorsanız bu yalnızlık hissinin altında başka sebepler yatıyor olabilir... Peki yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkılır? İşte öneriler...
İŞE KENDİNİZLE BAŞLAYIN
Partnerinizle bir konu hakkında tartışmadan önce günlük tutarak, sesli not kaydederek veya sadece düşünerek neden yalnız hissettiğiniz üzerine kafa yorun.
Yapmanız gereken temelde, kendinize gerçekte neler olup bittiğini sormaktır. Sorunun kökenine inmek, neye ihtiyacınız olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.