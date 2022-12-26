Sizinle ilgilendiğini gösteren beden dili ipuçları

Çalışmalar, ifadeleri okuma konusunda genel olarak düşündüğümüz kadar iyi olmadığımızı gösteriyor. Ayrıca her insanın içinde büyüdüğü kültür de ifadeleri okuma şeklini etkileyebiliyor.



Herkesin kendine ait vücut ipuçları var ve bunları bir araya getirmek bir yapbozu çözmek gibi. Yine de temel bilgilerle donanmış olmak her zaman iyi bir fikir.