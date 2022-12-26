Sizinle ilgilendiğini gösteren beden dili ipuçları

Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? Işıldayan bir gülümseme, konuşurken çekingen bir şekilde öne doğru eğilme ve empatik bir şekilde başını sallama gibi ipuçları, karşınızdakinin sizi istediğine dair işaretler olabilir. Ancak karşınızdakine açılma konusunda kendinizi rahat hissetmeniz için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Beden dili uzmanları, sözlü olmayan ipuçlarını yakalamanızı sağlıyor.
Çalışmalar, ifadeleri okuma konusunda genel olarak düşündüğümüz kadar iyi olmadığımızı gösteriyor. Ayrıca her insanın içinde büyüdüğü kültür de ifadeleri okuma şeklini etkileyebiliyor.
Herkesin kendine ait vücut ipuçları var ve bunları bir araya getirmek bir yapbozu çözmek gibi. Yine de temel bilgilerle donanmış olmak her zaman iyi bir fikir.
Karşınızdakinin sizinle ilgilendiğini gösteren tavırlar şöyle sıralanabilir:
. Sizinle uzun süreli, sürekli göz teması sağlar.
. Size daha yakın hareket eder veya size doğru eğilir.
. Ara sıra utangaçlık veya gerginlikten aşağı ve uzağa bakar.
. Kollarını gevşek ve birbirine kavuşturmadan tutar.
. Sahte gülümsemeler yerine size gerçek gülümsemelerle karşılık verir. Gerçek bir gülümseme gözlerde saklıdır.
Karşınızdakinin sizinle ilgilenmediğini gösteren tavırlar ise şöyle sıralanabilir:
. Konuşurken hareket etmeye veya sizden uzaklaşmaya meyillidir.
. Ayakları sizden uzağa veya bir çıkışa dönük durur.
. Kollarını ve/veya bacaklarını uzun süre çapraz tutar.
. Sürekli olarak burnunu, gözlerini veya ensesini ovuşturur veya kaşır.
. Gözlerini yana doğru (aşağıya doğru) çevirir, giderek sizden uzağa bakmaya devam eder.