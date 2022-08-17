Uzmanlar ilişkide kaybolan tutkuyu canlandırmanın yolunu anlattı

Haberler | 17.08.2022 - 10:32
Klinik psikolog Maria Hurtado, ayrı yataklarda uyumanın bir çiftte kaybolan tutkuyu geri getirebileceğini söyledi.
Kendisine danışan çiftlerin yüzde 30-40'ının ayrı yattıkları için sık sık tartıştığını söyleyen Hurtado, "Ancak şartlara bağlı olarak bunu normalleştirmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:
"Farklı odalarda uyumak ve bir çift olduğumuzda her şeyi birlikte yapmamız gerektiği efsanesine son vermek daha iyi."
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Hurtado, zevk üreten madde dopamin azaldığında yerini aşk hormonu olan oksitosine bıraktığına ve duygusal bağların tutkudan daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Böylece dinlenme ve rahatlığın öncelik haline geldiğini belirten uzman, "Bu nedenle 50'li yaşlarının sonlarında, vakitlerini ayrı geçirmeyi seçen birçok evli çift vakası görüyorum" diye konuştu.
ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın 2015'te yaptığı bir çalışma, çiftlerin yüzde 25'inin ayrı yataklarda, yüzde 10'nunsa ayrı odalarda uyuduğunu ortaya koymuştu. Bu çiftler ilişkilerinde bir sorun olmadığını söylemişti.
Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar bu davranışın sorunun aksine çiftlere büyük faydalar sağlayabileceğini ifade etmişti.
Almanya'daki Paracelsus Tıp Üniversitesi de 6 yıl önce, uyku sorunlarının hızla ilişki sorunlarına yol açtığını gösteren bir çalışma yayımlamıştı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, yüksek sıcaklıklar nedeniyle pek çok çiftin uyumak için aralarında mesafe istediğini vurguladı. Horlama, uykusuzluk ve uyuma saatlerindeki farklılıklar da ayrı uyuma kararı arkasındaki en yaygın nedenler arasında.
Seksolog ve çift terapisti Eva Moreno, bir kişinin partneri yüzünden uyuyamadığı zaman onu reddetme ihtimalinin doğduğunu belirtti:
"Bu bizi sinirlendiriyor ve savunmaya geçiriyor. Birlikte uyuma eylemiyle aşk ve seksi birbirine karıştırıyoruz. Bu böyle olmamalı."
Uzmana göre ayrı odalarda ya da yataklarda uyumak, cinsel ilişkiden uzaklaşılacağı anlamına gelmiyor. Seksolog bunun cinsel ilişkiyi dahi teşvik edebileceğini söyledi:
"Uzun süreli ilişkilerde tutkuyu geri getirebilir."
İspanya'nın Alicante bölgesinde yaşayan Maria ve Fernando çifti gazeteye yaptığı açıklamada, birlikte yaşamaya başladıkları andan itibaren ayrı yatak odalarını tercih ettiklerini açıkladı.
Fernando bu kararı "Her zaman, kişisel alanımızı korumamızın önemli olduğunu süşündüm” diye açıkladı ve şöyle dedi:
"İlişkiye özen gösterilirse ve aramızdaki her şey yolunda gidiyorsa sarılıp uyumaya gerek yok. Hiçbir şekilde rahatsız edilmediğinizde daha iyi dinlenirsiniz."
Arkadaşlarının bu kararı garipsediğini söyleyen Maria ise şu ifadeleri kullandı:
"Aramızdaki bağın daha da güçlü olduğunu hissediyorum."