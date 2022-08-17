Uzmanlar ilişkide kaybolan tutkuyu canlandırmanın yolunu anlattı

"YATAKLARI AYIRIN"

Klinik psikolog Maria Hurtado, ayrı yataklarda uyumanın bir çiftte kaybolan tutkuyu geri getirebileceğini söyledi.

Kendisine danışan çiftlerin yüzde 30-40'ının ayrı yattıkları için sık sık tartıştığını söyleyen Hurtado, "Ancak şartlara bağlı olarak bunu normalleştirmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Farklı odalarda uyumak ve bir çift olduğumuzda her şeyi birlikte yapmamız gerektiği efsanesine son vermek daha iyi."

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Hurtado, zevk üreten madde dopamin azaldığında yerini aşk hormonu olan oksitosine bıraktığına ve duygusal bağların tutkudan daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Böylece dinlenme ve rahatlığın öncelik haline geldiğini belirten uzman, "Bu nedenle 50'li yaşlarının sonlarında, vakitlerini ayrı geçirmeyi seçen birçok evli çift vakası görüyorum" diye konuştu.