Yeni Zelanda'da ayrılık acısı yaşayan gençlere destek programı

"AYRILIKLARIN BERBAT OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Bakan, çarşamba günü programı duyururken yaptığı açıklamada da "Ayrılıkların berbat olduğunun farkındayız. Gençlerimizi desteklemek ve kendilerine ya da başkalarına zarar vermeden bu süreci atlatabileceklerini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun verilerine göre Yeni Zelanda, refah seviyesi yüksek ülkeler arasında genç intiharlar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri.