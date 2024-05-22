Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu?

Bir zamanların inişli çıkışlı ilişkileriye gündemden düşmeyen eski çiftleri ayrılamasalardı ve çocuk sahibi olsalardı nasıl olurdu? Çocukları nasıl görünürdü.? Bu soruyu merak eden grafik tasarımcısı yapay zeka ile ünlü çiftlerin olası çocuklarını oluşturdu.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 1

Taylor Swift ve Harry Styles'ın 2012'nin sonlarından 2013'ün başlarına kadar kısa bir süre birliktelikleri olmuştu. İkili daha sonra  uzun mesafe nedeniyle ayrıldıkları bildirilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 2

Ryan Gosling ve Rachel McAdams 2003 yılında birlikte rol aldıkları  "The Notebook" filminin çekimleri sırasında tanıştılar ve 2005 yılında ilişki yaşamaya başladılar. İki yıl süren ilişkinin ardınan ayrılan ikili ayrılıklarını Hollywood'un taleplerine bağladı.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 3

Mila Kunis ve Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 2003 yılında tanıştılar ve sekiz yıl boyunca devam eden bir birliktelikleri oldu. Kunis daha önce Culkin'in hayranlarından gördüğü ilgi nedeniyle onunla sokakta yürümenin zor olduğunu ve bunun da ayrılıklarına yol açtığını itiraf etmişti.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 4

Jennifer Aniston ve Brad Pitt 1998 yılında başlayan ilişkilerinden bir yıl sonra nişanlandılar. 2000 yılında evlenen çift beş yılın ardından Ekim 2005'te ayrıldı. Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri haline gelen ikilinin yapay zeka ile oluşturulan görseli eleştirmenler tarafından tepki gördü. Görsel Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'den dört çocuk sahibi olması, Aniston'ın ise çocuk sahibi olamaması nedeniyle fotoğrafı "duyarsızlık" olarak nitelendirildi.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 5

Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010 yılında tanıştı. Bir süre ilişkilerini saklayan ikili daha sonra birlikte olduklarını duyurdu. İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çift  programlarının çakışması nedeniyle ayrıldılar.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 6

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45. doğum günü kutlamasında Marilyn Monroe'nun  "Happy Birthday" yorumu çok konuşulmuş,  ikili arasında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı. Monroe'nun ölümünün yasak aşkı yaşadığı  Kennedy ile bağlantılı olduğu haberleri gündeme gelmişti.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 7

Alacakaranlık serisi yıldızları Kristen Stewart ve Robert Pattinson rol aldıkları filmin setinde tanışıp uzun bir birliktelik yaşadılar. Ancak Stewart'ın "Pamuk Prenses" filminin yönetmeniyle ilişki yaşadığı iddiasının ardından 2013'te ayrıldılar.

Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu? - 8

Titanik filminde rol alan Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio ekranda uyuşan kimyaları ile her zaman çok yakıştırılsalarda yakın arkadaş olan ikili gerçek hayatta hiçbir zaman  ilişki yaşamadılar.

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