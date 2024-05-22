Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu?

Mila Kunis ve Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin 2003 yılında tanıştılar ve sekiz yıl boyunca devam eden bir birliktelikleri oldu. Kunis daha önce Culkin'in hayranlarından gördüğü ilgi nedeniyle onunla sokakta yürümenin zor olduğunu ve bunun da ayrılıklarına yol açtığını itiraf etmişti.