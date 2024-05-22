Bir dönemin efsane çiftlerinin çocukları olsa nasıl olurdu?
Bir zamanların inişli çıkışlı ilişkileriye gündemden düşmeyen eski çiftleri ayrılamasalardı ve çocuk sahibi olsalardı nasıl olurdu? Çocukları nasıl görünürdü.? Bu soruyu merak eden grafik tasarımcısı yapay zeka ile ünlü çiftlerin olası çocuklarını oluşturdu.
Taylor Swift ve Harry Styles'ın 2012'nin sonlarından 2013'ün başlarına kadar kısa bir süre birliktelikleri olmuştu. İkili daha sonra uzun mesafe nedeniyle ayrıldıkları bildirilmişti.