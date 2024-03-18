Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme

Ünlü komedyen yeni gösterisinde eski karısına nafaka üzerinden gönderme yaptı.

BOŞANIRKEN BİR SERVET BIRAKTI

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı:

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”