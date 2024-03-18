Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz sahne gösterisinde 10 bin dolar nafaka ödediği eski eşi, oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme - 1

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşıdı.

N-LIFE HABERLERİ

Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme - 2

Yılmaz, esprili bir dille oğlu Kemal'e mal varlığı annesinden nasıl gizlemesi gerektiğini anlattı.

Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme - 3

Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı davada istediği sonucu alamayan Cem Yılmaz,  oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme - 4

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka göndermesi: Oğlum annene gösterme - 5

Ünlü komedyen yeni gösterisinde eski karısına nafaka üzerinden gönderme yaptı.

BOŞANIRKEN BİR SERVET BIRAKTI

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı:

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”

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