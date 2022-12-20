2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı "O Ses Türkiye yılbaşı özel" bölümünün konukları belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini gözler önüne serecek. Peki, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları kimler?

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu - 1

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yıl
Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu - 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora performans sergileyecek.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu - 3

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu - 4

Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

N-LIFE HABERLERİ

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