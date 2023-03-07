Aile dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aile dizisinin konusu ve kadrosu

Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin yayın tarihi açıklandı. 7 Mart’ta Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizi kadrosundaki isimlerle sosyal medyaya da konu oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. 14 Şubat’ta Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
Nejat İşler 2 yıllık aranın ardından Aile dizisiyle ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan Soykan’ın ağabeyi Cihan Soykan olarak ‘Aile’de sevenlerinin karşısına çıkacak. İşler, Soykan ailesinden 5 yıl önce kopmuş, karanlık ve tekinsiz bir adama dönüşen ailenin kara koyunu Cihan Soykan’a hayat verecek.
Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan Soykan’ın ablası Leyla Soykan Sayıcı olarak izleyici karşısına çıkacak. Ergüder, Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesi Leyla Soykan Sayıcı’yı canlandıracak.
Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.
Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.
Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…