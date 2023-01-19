Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak'ta TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Tanıtımları yapılan dizinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor?

Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 1

Al Sancak dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili ilk ayrıntılar belli oldu. TRT'den yapılan açıklamada, dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatıldığı belirtildi.

Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 2

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.

DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.

Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 3

AL SANCAK OYUNCU KADROSU

Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 4
Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 5
Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 6
Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 7
Al Sancak dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 8

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