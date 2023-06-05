Çöp Adam 24. bölümde neler olacak? Peri, Tamer'den uzaklaşıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam", 24. bölümüyle 7 Haziran Çarşamba akşamı Star’da izleyici karşısına çıkacak.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirmi dördüncü bölümünün konusu şöyle;
Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer’den uzaklaşacak ve düşünecektir.
Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri’yi kararından döndürmeye çalışır.
Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri’yi ikna etmeye yetmez.
Bu sırada Bülent Yılmaz, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır.
Meryem ise Yavuz’la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.
Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer’i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar.
Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri’yi altüst eder.
"Çöp Adam", Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.