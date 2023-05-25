Çöp Adam'da Bülent ölecek mi? "Peri'nin başı Aysel yüzünden belada"

RESTORANDA AİLE YEMEĞİ

Bu sözlere sinirlenen Berrin, onu evden yollarken Peri, Tamer ve Meryem de restorandaki yemek için hazırlandı.



Yavuz ve Dilber ile buluşan Peri, Tamer ve Meryem keyifli bir akşam geçirirken Selim de geldi. Tamer'den Elit'e aşık olduğunu ve aralarında bir şey olması için onu işe almamasını söyledi.



Tamer bunu reddederken eve gelen ikiliden Peri, ilaç karıştırdığı suyu Tamer'e içirdi.