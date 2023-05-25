Çöp Adam'da Bülent ölecek mi? "Peri'nin başı Aysel yüzünden belada"

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın, 24 Mayıs akşamı yayınlanan 22. bölümünde Peri'nin kendisini serbest bırakması sonrası yalıya dönen Bülent'in Aysel'in saldırısına uğraması dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Tamer'i takip eden Peri, "Sen ne yapıyorsun burada?" deyince Tamer de "Meryem haklıydı. En sevdiğim oyun adam asmaca" dedi.
Peri, eşine onları bırakmasını söylerken Tamer bunu kabul etmedi. Tamer'i dışarı çağıran Peri, "Bundan vazgeçmen lazım. Bu hiç normal bir şey değil" dedi.
Tekrar içeri dönen Peri, annesinin kendisine söz vermesiyle geçmişi hatırladı. Onun yalan yere verdiği sözleri anımsayan Peri, Tamer ile birlikte yalıya döndü.
Sabah kahvaltısı sırasında Aysel'in Bülent'i sormasıyla ortam gerildi. Bülent'in yerini Peri ile Tamer'in bildiğini ifade eden Aysel, aşağılanmaktan bıktığını, ortadan kaybolsa kimsenin üzülmeyeceğini belirtti.
Meryem bu duruma karşı çıkarken üzüldüğü ortaya çıkmasın diye "Damla üzülür" dedi. Tamer de bu muhabbetin bitmesini istediğini belirtip kalktı.
O sırada babasını arayan Damla, akşam annesiyle Seko'nun evinde kaldıklarını söyledi ve ondan yumurta tarifi istedi.
Çok sinirlenen Tamer, öfkeyle Seko'ya gideceğini ve Damla'yı alıp yalıya getireceğini söyledi. Onu sakinleştirmeye çalışsa da başaramayan Peri, arabaya binmeden önce Seko'yu arayıp haber verdi.
Berrin tam kızını da alıp oradan gidecekken Tamer geldi. Aralarında ne olduğunu soran Tamer, Berrin "Sana ne" deyince daha da gerildi.
Berrin'i Damla ile tehdit eden Tamer, Seko'ya da onu sırtından bıçakladığını ve Berrin'den değil, dostluklarından vazgeçtiğini söyledi.
Damla onunla gelmek istemeyince Peri ile giden Tamer, eşinin ısrarıyla doktora gitti.
Tamer yaşadıkları için zamana ihtiyacı olduğunu anlarken; Aysel de Berrin'e gitti. Bülent için Seko'ya yazmasını isteyen Aysel, Berrin bunu reddedince onu yasak aşk yaşamakla itham etti.
Bu sözlere sinirlenen Berrin, onu evden yollarken Peri, Tamer ve Meryem de restorandaki yemek için hazırlandı.
Yavuz ve Dilber ile buluşan Peri, Tamer ve Meryem keyifli bir akşam geçirirken Selim de geldi. Tamer'den Elit'e aşık olduğunu ve aralarında bir şey olması için onu işe almamasını söyledi.
Tamer bunu reddederken eve gelen ikiliden Peri, ilaç karıştırdığı suyu Tamer'e içirdi.
Aynı anlarda Peri'nin annesinin kaldığı otele giden Aysel ve Meryem, onun tüm eşyalarının orada olduğunu ancak günlerdir gelmediğini öğrenince şüphelendi.
Tamer uzun saatler uyurken Peri de İpek ile Bülent'in yanına gitti. Ona para veren Peri, karşılarına çıkmamalarını söyledi.
Peri'nin ardından onları tuttuğu yere giden Tamer, eşinin babasını saldığını öğrendi ve kendini öldürmeye çalışan İpek'in elinden cam parçasını aldı.
Yalıya döndüğünde de Peri'ye hata yaptığını söylese de eşi ona "Senin için her şeyi yaparım. Baban geri dönmeyecek bana söz verdi. Eğer dönerse onu kendi ellerimle öldüreceğim" dedi.
Gece Seko'ya giden Tamer, eski günlerdeki gibi soda ve vişne suyu götürürken ikili aralarındaki buzları eritti. Bu sırada Tamer, babası ve Peri'nin annesini kaçırıp hapsettiğini itiraf etti.
Gece Bülent'in gelmesiyle şoke olan Aysel, onun yalanlarına inanmayıp "Cehenneme gitmeni istiyorum" deyip onu bıçakladı.
Peri'nin odasına giden Aysel, ona Bülent'in geldiğini söyledi ve yanına çağırdı. Koşarak giden Peri, kanlar içindeki Bülent'i görüp şoke olurken Aysel, "Yardım edin kocamı öldürdü" diye bağırmaya başladı.
Aysel'in Peri'yi Bülent'i öldürmekle itham etmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Bunu hiç beklemiyordum"
"Aysel nasıl her şeyden Peri'yi sorumlu tutar"
"Umarım Tamer, Peri'ye inanır"
"Aysel sen daha tehlikeliymişsin"
"Peri'nin başı Aysel yüzünden belada"
"Sen ne fenasın Aysel"
"Peri'ye çok üzüldüm"